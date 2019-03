América celebró con las mujeres abonadas y espera vencer al Once

Una mañana muy especial vivieron varias de las mujeres que compraron su abono para la presente temporada, al permitirse su ingreso al entrenamiento previo del equipo profesional para el partido de este domingo (8:00 p.m.) por la novena fecha de la Liga Águila I-2019 frente al Once Caldas.



El cuerpo técnico, comandado por Fernando ‘Pecoso’ Castro, así como los jugadores dedicaron unos minutos de su tiempo antes de atender a los periodistas para compartir con las damas en su día internacional y entregarles ramos de flores, detalles que ellas agradecieron y disfrutaron en una mañana calurosa en Cascajal.

Uno de los más emocionados fue el arquero Carlos Bejarano, quien posó con ellas y al mismo tiempo hizo un llamado atención sobre lo que ocurrió el pasado domingo con la estrepitosa caída en Envigado. “Hacemos más bulla cuando pierde el América que cuando gana, fue un partido bastante complicado para nosotros, malo para todo el grupo, pero ya eso quedó atrás, lo más importante ahora es lo que se viene, vamos a enfrentar a un equipo difícil como el Once Caldas, esperamos hacer todo lo que corrigió esta semana y poder desarrollarlo en el partido”.



Acerca del cuadro albo de Manizales, que llega herido después de dos derrotas consecutivas, el guardameta rojo dijo que “todos los equipos, independientemente de que vengan bien o mal, cuando van a enfrentar al América siempre quieren entregar el 200%, ellos bien mal y nosotros también con una derrota, pero la mejor forma de cambiar la página es ganando, respetamos la rival, a sus jugadores, es un excelente equipo, pero esperamos ganar”.



Difícil esa derrota como se dio, pero el grupo viene haciendo un buen trabajo, tenemos que seguir creyendo, seguir teniendo esa confianza, demostrándola, lo más importante es que llegue este partido y poder ganarlo.



Sobre lo que han hablado durante la semana y que no pueden repetir en el fondo, Bejarano señaló: “No solamente la zona defensiva sino la ofensiva, si vieron los goles de Envigado fueron pelotas a favor nuestro, tiros de esquina que no aprovechamos, quedamos mal parados, en algunos no tomamos rebotes y el rival los aprovechó bien, hemos corregido toda la semana y sabemos que no puede volver a pasar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces