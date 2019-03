Deportivo Cali se complicó y perdió 1-0 contra Alianza Petrolera

En el partido por la fecha 11 de la Liga I-2019, Alianza Petrolera recibió la visita de Deportivo Cali. En un partido con pocas emociones, los de Barrancabermeja superaron 1-0 al conjunto de Lucas Pusineri y sumaron tres puntos importantes pensando en el descenso.

Un duelo con pocas opciones de gol, con Alianza Petrolera de mejor primer tiempo y Deportivo Cali sin muchas ideas con más ganas que fútbol. Este resultado deja con tres puntos importantes al conjunto petrolero pensando en salir de posiciones de descenso directo.



En la primera parte del partido, Alianza logró inquietar el arco de Pablo Mina en algunas ocasiones. Tanto así recién empezado el partido, el arquero de Cali tuvo que empezar a trabajar con una gran atajada tras un remate de media distancia. Fue al minuto 35 cuando Edwin Torres logró cabecear un gran cobro de tiro de esquina, el cual lo mandó al fondo de la red para poner el 1-0 en el partido.



Por su parte, el club azucarero no tuvo ninguna chance de gol importante en el primer tiempo, sus variantes en ataque no hicieron que el equipo generara peligro en arco de Juan Serrano, arquero de gran rendimiento en el encuentro.



Para la parte complementaria, Alianza Petrolera se dejó meter en su propio campo por el Deportivo Cali. Sin embargo a pesar del manejo del club verde del Valle, no tuvo mucha incidencia el joven volante argentino Agustín Palavecino.



Llegadas con muchos tropiezos y poca generación hicieron meter en el partido a los dirigidos por Lucas Pusineri, sin embargo, de la mano de Déiber Caicedo y Juan Ignacio Dinenno al minuto 75 por poco anotan el empate tras una volea que se fue alta por parte del argentino. Luego al minuto 84, Feiver Mercado cobró un excelente tiro libre con pierna izquierda que se estrelló en el palo del arco de Serrano.

​

Con este resultado, Deportivo Cali sigue metido en el grupo de los ocho, sin embargo el equipo azucarero tiene 2 partidos más, lo que hace que varios rivales lo puedan superar. Por su parte, Alianza no sale del descenso a pesar de sumar tres puntos que lo ubican en la séptima posición parcialmente.