El dilema de Gamero con el once titular para el partido frente al DIM

Este viernes habló Alberto Gamero en la rueda de prensa previa al partido frente a Medellín. El estratega samario tiene dificultades con la elaboración del once que jugará en el Atanasio, debido a que Jhon Duque deberá cumplir fecha de sanción, Macalister Silva no estará por lesión y entre José Guillermo Ortíz y Diego Godoy hay solo un cupo.

La gran noticia fue la no inclusión de Macalister Silva en la nómina de viajeros, al respecto Gamero expresó: "Jugó el partido anterior (contra Santa Fe) con una molestia hasta donde aguantó, después del partido se intensificó la dolencia y por eso no estará para el sábado". Recordemos que el futbolista bogotano ya había presentado molestias físicas en el pasado y por ello se había perdido el partido de Copa Sudamericana ante Always Ready.



En cuanto al tema Duque, el DT embajador dijo: “Ahí tenemos variantes , Stiven Vega o César Carrillo, porque la idea es hacer nuevamente el dos en la mitad". Aseguró además que los extranjeros fijos serán Wuilker Fariñez y Juan Pablo Vargas, mientras que Ortíz y Godoy deberán esperar por el último cupo dentro de los inicialistas.

Ellos son los jugadores convocados por el profe Alberto Gamero para enfrentar al Medellín en el Atanasio Girardot. 🔵⚪️



En cuanto al partido como tal, Gamero declaró que el partido ante Medellín será “de alta intensidad pero también de cuidado porque debemos sumar de a tres”, situación que debe primar en el cuadro bogotano debido a que, a falta de un partido, ocupa la casilla 17 con diez puntos. Agregó que le gustó mucho el clásico pasado debido a la actitud que vio en el equipo y por ello “esas ganas, esa mística y ese pensamiento" les permitirá estar en los cuatro finalistas.



Por último, el entrenador lamentó el hecho de no contar con hinchas embajadores en el Atanasio, aclaró que no sabe el motivo por el que no los dejan entrar y dejó en claro que “no podemos retroceder, avanzamos para que el fútbol sea un deporte de todos, para festejar y vivirlo con alegría”.