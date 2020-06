‘La pandemia es un momento en el cual necesitamos a los juveniles’

Ya son más de tres meses en los que Águilas Doradas no ha parado de entrenar, el equipo del oriente antioqueño busca ser protagonista cuando reinicie el campeonato y para eso, su entrenador Francesco Stifano es positivo en que su grupo sea competitivo.



"El equipo encontró una forma y un hábito importante en el entrenamiento a través de todas las plataformas virtuales. Tenemos muy claro que el regreso de esta pandemia va a pasar mucho en lo mental. Tenemos que encontrar la motivación y una buena forma física para estar bien", detalló el entrenador venezolano.

En cuanto a la salida de los jugadores Mauricio Restrepo, Anthony Uribe y Jefferson Mena, el estratega no piensa en salir al mercado. Por el contrario, quiere darle oportunidades a la cantera ‘dorada’. "Hay unos jugadores que vencieron su contrato y no van a continuar en el equipo (Mauricio Restrepo, Anthony Uribe, Jefferson Mena). Todos los equipos han venido planificando de acuerdo al protocolo y el plantel que tenemos está motivado para volver a la cancha".



Además, "durante el primer semestre, hicimos un seguimiento exhaustivo para encontrar jugadores de la cantera que puedan sumar su talento en el plantel profesional. Entendemos la dificultad económica de los equipos y creemos que con los jugadores que tenemos en la cantera, podemos emplearnos poco a poco en el plantel profesional. La pandemia es un momento en el cual necesitamos los jugadores juveniles, integrarlos con los más grandes y que vayan sumando experiencia".



Sobre los trabajos que se realizan en la sede deportiva para que puedan retornar a los trabajos en cancha, Stifano comentó que "el tema de las modificaciones las está evaluando los directivos. Creemos que debemos buscar la manera de tener a los jugadores lo más entero posible. Junto con el preparador físico, hemos analizado bien al grupo. Independiente el formato del torneo que se juegue, va a ser un nuevo campeonato. Estamos fuerte mentalmente y físicamente hemos tratado que el equipo se mantenga".



Entrando a los trabajos específicos, Francesco detalló que "la comunicación entre el cuerpo técnico y directivos con los jugadores ha sido estupenda. No es fácil superar estos momentos. Hemos realizado diferentes actividades para fortalecernos mentalmente. Creemos que las ausencias que tendremos, las podremos suplir con los jóvenes. Todos los fines de semana hemos realizado diferentes actividades como charlas de coaching, meditación, yoga, entre otros".



"Cuando se reinicien los entrenamientos individuales, tenemos un plan definido respetando los lineamientos del protocolo. Vamos de menos a más, evitando las lesiones y poco a poco sumaremos intensidad física", agregó.



Finalmente, habló sobre cómo pasa este momento de pandemia y qué clase de torneo le gustaría que se realizada una vez regrese la Liga. "Me motivo día a día por mi familia, con los mismos jugadores, por el trabajo y la ilusión de progresar. Ha sido duro estar en casa, pero es placentero el trabajo día a día con el equipo. Cualquier tipo de torneo que deciden realizar, tendremos que adaptarnos. Necesitamos jugar los partidos suficientes que no vayan en contra de la integridad del futbolista".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8