¡Misión cumplida! Por todo lo alto se retira leyenda del fútbol alemán

El delantero Mario Gomez, que llegó a ser el mejor jugador de la Bundesliga en el 2007 y máximo goleador de la liga alemana y de la turca, anunció su retirada del fútbol profesional tras lograr el ascenso a la máxima categoría del Stuttgart, en el que ha militado en las dos últimas temporadas.



Internacional en 78 partidos con Alemania, con la que anotó 31 goles, fue tercero en Sudáfrica 2010 y subcampeón en la Eurocopa de Austria Suiza 2008, dijo adiós en el club en el que inició su andadura.

Después de irrumpir y permanecer nueve años en el Stuttgart se marchó al Bayern Múnich, con el que jugó cuatro años. Después fue a Italia, al Fiorentina y a continuación en el Besiktas, donde permaneció un año antes de regresar a Alemania, al Wolfsburgo y afrontar el tramo final otra vez en el Stuttgart.



Dejó el terreno de juego en el minuto 82 del duelo contra el Darmstadt. Su último partido. Anotó el único gol de su equipo, que perdió, aunque cumplió el objetivo del ascenso.



"Siempre fue mi sueño después de una carrera tan larga devolverle algo al Stuttgart al final de mi carrera que termina aquí. Estoy muy agradecido al Stuttgart y es lo mejor poder decir adiós con este éxito. Fue mi última misión. Ha habido uno o dos momentos en los que se me saltaban las lágrimas. La explosión emocional fue enorme a pesar del coronavirus y de que los aficionados no pudieron estar en el estadio", dijo el delantero de 34 años, que ganó la Liga de Campeones con el Bayern en el 2012.



"Me gustaría agradecer a la afición porque me han apoyado en estos últimos años. Es el momento adecuado de decir adiós", añadió Gomez, campeón de liga una vez con el Stuttgart y dos con el Bayern, en Alemania, y otra en Turquía con el Besiktas.