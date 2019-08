'En el fútbol no se puede ser descuidado porque te lo cobran': Pinto

Tras un partido complicado y en el que Millonarios falló en defensa, el entrenador embajador, Jorge Luis Pinto, se mostró satisfecho por el juego en general, pero insatisfecho por los descuidos de sus futbolistas y por un resultado que, a su parecer, debió ser diferente teniendo en cuenta el transcurrir del encuentro.



“Fue un partido donde Millonarios propuso, buscó el partido y tuvo momentos muy buenos tal como también los tuvo Medellín. En el fútbol no se puede ser descuidado, esos descuidos los cobra el fútbol y nosotros hoy tuvimos un descuido que no se puede cometer, por eso perdimos”, arrancó analizando el Pinto.



Luego prosiguió: “El equipo tuvo cosas importantes, hubo jugadores de buen rendimiento y otros que van tomando la forma que quiero, sin embargo, cuesta la mentalidad: saber jugar ofensivamente los 90 minutos, no meternos atrás, saber jugar con líneas adelantadas y buscar el partido. Millonarios tuvo cosas muy buenas por ratos, pero también descuidos”.



Cuestionado por la ausencia de Santiago Montoya y por la necesidad de un volante creativo, el técnico afirmó: “Montoya está resentido, se resintió de la rodilla y tendrá que parar por 15 días. Macalister es un volante creativo, no como los ‘10’ clásicos, es un volante de dinámica, acompañamiento y cambios de ritmo, de pronto le falta meter esa pausa para meter una pelota, pero tiene cosas importantes. No es fácil, vamos a ver qué modificación le damos al equipo para encontrar más claridad en ese sentido, a pesar de que él ha tenido trámites buenos”.



Y continuando por esta misma línea, remarcó: “Nos faltó en otras posiciones un poco más de fútbol, de desequilibrio y perdimos muy fácilmente la pelota por un afán desenfrenado de jugar como pasó en el primer tiempo. Eso, de pronto, es lo que le está pasando a Macalister, porque queremos jugar muy rápido. Él no es un hombre de dar vueltas, de dar giros, es más de otro ritmo y eso es lo que yo quiero, quiero un mediapunta que genere, que acompañe y que dé profundidad. Esta no fue su mejor noche y nos vamos tristes por la forma en que nos ganaron. Pienso que el empate era justo”.



Por eso, refiriéndose al cambio de táctica durante el partido, manifestó: “En el segundo tiempo se perdieron la pelota y las opciones. Medellín nos metió atrás, nosotros salimos a buscar. Pero por encima de todo lo que hablamos, hay cosas en el fútbol que son de cuidado y nosotros hoy regalamos dos goles. Es culpa mía, yo soy el primer responsable, no estoy culpando a nadie, pero eso no le puede pasar a un equipo competitivo como tiene que ser Millonarios”.



Luego habló de la pelota quieta y del trabajo que hace el cuerpo técnico respecto a esta: “Llevamos 25 partidos y hemos tenido 25 sesiones de táctica fija. Nos faltó concentración y atención a algunos detalles. En el fútbol eso es clave, no solo la técnica ni la táctica, la concentración algunas veces es más importante que estas dos”.



Para concluir, Pinto habló de la mentalidad en pro de alcanzar lo mismo que durante el primer semestre: “Nosotros estamos mentalizados para eso, estar en Millonarios indica que hay que tener esa condición anímica. Hemos tenido muchos cambios y muchas lesiones, jugadores importantes lesionados, cambios y partidas de 3 o 4 jugadores que no los lloramos pero que sí eran importantes”.



“A los que vienen, además, les ha costado compenetrarse con cosas de la exigencia de nosotros, Hansel es un gran jugador, pero le falta acondicionarse a las exigencias de juego y de ritmo de partido. Nosotros somos un equipo que proponemos y buscamos, no especulamos, como lo vieron aquí y eso para un jugador cuesta. En ese sentido los cambios nos han afectado en esa progresión y en esa continuidad de los aspectos de juego”, finalizó.