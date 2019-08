Problemas para PSG: una de sus figuras será baja, al menos, por 1 mes

A la espera de lo que suceda con el futuro de Neymar, PSG sigue en problemas, pero esta vez no con el brasilero sino con una de sus últimas incorporaciones, el español Ander Herrera, quien salió lesionado tras el último entrenamiento del equipo de la capital francesa y no podrá estar presente en los últimos días de la pretemporada del club.



El futbolista español, ex Manchester United, será baja al menos por un mes, por lo que además de perderse los últimos días de preparación, también podría tener problemas para estar en los primeros partidos de la Ligue 1 con el cuadro francés, que lo contrató para que maneje los tiempos del equipo y se consolide con un club que no se ha movido demasiado en el mercado.



Herrera tiene una rotura muscular en el muslo izquierdo que, según el cuerpo médico de PSG, le conllevará cerca de un mes de recuperación, aunque esperan que en las próximas tres semanas su evolución sea favorable y pueda regresar lo antes posible a las canchas.



El primer partido de PSG será el próximo 11 de agosto en casa frente al Nimes, cuando los dirigidos por Thomas Tuchel debuten frente a su público intentando disimular la ausencia de Neymar y a la espera de una posible contratación con el dinero que recibirían por el futbolista suramericano.