Tottenham frena su interés por Coutinho: ¿se quedará en Barcelona?

Aunque todo parecía arreglado entre Tottenham y Barcelona para la llegada del brasilero Philippe Coutinho al equipo de Londres, en las últimas horas la negociación se detuvo, según las informaciones de prensa, porque los ingleses no están en condiciones de pagar lo que piden los catalanes por el futbolista.



La idea de Tottenham sí es reforzar su zona ofensiva o de tres cuartos de cancha, sin embargo, los 25 millones de euros estimados por el préstamo, más el alto salario del futbolista, los habrían hecho detener la marcha de manera intempestiva, teniendo en cuenta que otros futbolistas como Paulo Dybala o Giovani Lo Celso llaman más la atención de Mauricio Pochettino.



De esta forma y a menos de 24 horas para el cierre del mercado de transferencias en Inglaterra, los agentes de Coutinho no pierden la esperanza de la negociación, pues lo único cierto es que el futbolista no tendría un lugar asegurado en el equipo de Valverde para la próxima temporada y eso podría significar una notable baja en su costo de transferencia.



A la espera de lo que decidan tanto Pochettino como Daniel Levy, presidente de los ‘spurs’, en la concentración catalana de Miami se mantienen al tanto de los movimientos y aguardan por una respuesta favorable, conscientes de los altos costos en los que incurrió el equipo para la contratación de un futbolista que no ha resultado tan eficiente como se esperaba.