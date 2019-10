Bobadilla celebró la final, pero criticó el calendario de Medellín

Aunque la temporada empezó muy difícil para Medellín, el poderoso clasificó a la final de la Copa Colombia y ahora enfrentará al Cali por este trofeo.



“Estamos en la final gracias a la labor que vienen haciendo los jugadores y en referencia al rival lo venimos mirando en los partidos de Liga y me parece que va a ser una final para disfrutarla. Cuando yo llegué el ambiente no era bueno, era fuerte, pesado y los jugadores estaban dolidos por lo que estaba pasando porque nadie quiere perder”, dijo Aldo Bobadilla luego del triunfo sobre Pasto, este miércoles.

Sobre el encuentro, el entrenador recalcó los buenos pasajes de su equipo, aunque también es consciente de los momentos malos que pasaron.



“Por momentos jugamos bien, con tenencia, usando las espaldas del rival. No es fácil acoger la idea por el poco tiempo que hay entre partidos. No estamos dolidos, pero sí incómodos por no hacer los goles y terminamos arriesgando al final. No sé si uno de esos fue penalti porque la mano de Cadavid estaba muy cerca, pero lo pitó”, dijo.

El equipo antioqueño terminó con varios jugadores con algunas molestias luego del encuentro de este jueves, situación que el entrenador paraguayo analizó.



“Hay que seguir esperando que pasen las horas para ver cómo quedan después de este trajín. Los demás rivales jugaron el sábado y nosotros el domingo con un viaje de por medio y eso evidentemente cansa más. Iremos viendo, dosificando, mirando quien está bien y quien está mal. Tenemos un plantel que puede suplir”, explicó.



Ahora, Bobadilla buscará seguir mejorando, pues ahora él espera guiar a su equipo a la clasificación a los cuadrangulares de la Liga.