Usain Bolt denuncia estafa y pide devolución de 30 millones de dólares

Usain Bolt es uno de los deportistas más exitosos de la historia y también uno de los que más ingresos ha logrado debido a los numerosos negocios que montó luego de su retiro del atletismo.



Mientras el atleta seguía en activo se embolsaba unos 30 millones al año en premios y publicidad lo cual hizo que la fortuna del jamaiquino creciera hasta los 100 millones de dólares.



Sin embargo, Usain Bolt habría perdido una gran cantidad de ese dinero la cual depositó en un fondo de inversión llamado ‘Stocks and Securities Limited, empresa con la que hace operaciones de valores y con quien lleva trabajando desde hace 10 años.

No obstante, Bolt se habría dado cuenta de que sus cuentas con este fondo no le cuadraban. “Se detectaron unos movimientos irregulares en su cuenta”, comentó su agente Nugent Walker, mencionando que Bolt ve en peligro su dinero por una presunta estafa por parte del fondo de inversión



Al parecer Bolt no habría sido el único damnificado con este tema ya que otros 20 clientes estarían siendo estafados ya que también ha notado varios movimientos extraños.



Ante esto, el exatleta solo reclamaría 30 millones de dólares, pero su agente no ha confirmado si esta será la cifra final que vaya a pedir al fondo de inversión.