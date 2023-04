Tsitsipas confirmó su favoritismo y pasó a semis del ATP de Barcelona

Stefanos Tsitsipas, cabeza de serie número 2, se metió este viernes en un gran partido a las semifinales del Trofeo Conde de Godó.



El griego derrotó a Alex de Miñaur y sin desplegar su mejor tenis derrotó al australiano en una hora y 21 minutos en su encuentro de cuartos de final que terminó por 6-4 y 6-2.



Tsitsipas y su talento minimizaron por completo el del oceánico que sigue sin conocer la victoria en los enfrentamientos directos contra el heleno, una de sus bestias negras.

Pese a que tuvo un arranque lento, marcado por varios errores no forzados, el griego le bastó un break para encarrilar el primer parcial y no permitió que De Miñaur le sacara el servicio.



La superioridad del nacido en Atenas se vio más en el segundo parcial cuando volvió a romperle el servicio al australiano en el segundo juego. De ahí en adelante, De Miñaur no se sintió cómodo y volvió a perder el servicio en el quinto juego lo cual sentenció el juego.



De esta manera, el griego se medirá en las semifinales del torneo a Lorenzo Musetti que llegara descansado luego de una indisposición de Jannik Sinner y que evitó el enfrentamiento entre ambos.