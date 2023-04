Colombia, en el grupo C: así quedaron los grupos del Mundial Sub-20

Llegó la hora de la verdad: se definen los grupos para el próximo Mundial Sub-20, Argentina 2023, certamen que se celebrará del 20 de mayo al 11 de junio.

La Selección Colombia, en el grupo C, tendrá un inicio con toda la potencia de los africanos y la velocidad de los asiáticos, y una alternativa judía que podría dar alguna sorpresa.



Un cómodo grupo para Argentina, que sin haber clasificado disfrutó los beneficios de ser país sede, y un muy difícil panorama para Brasil, en el llamado grupo de la muerte.



¡Listos los grupos del Mundial Sub-20!



Así se conforman los grupos



Grupo A

Argentina

Nueva Zelanda

Uzbekistán

Guatemala



Grupo B

Estados Unidos

Ecuador

Fiji

Eslovaquia



Grupo C

Senegal

Colombia

Japón

Israel



Grupo D

Italia

Brasil

Nigeria

República Dominicana



Grupo E

Uruguay

Inglaterra

Irak

Túnez



Grupo F

Francia

República de Corea

Honduras

Gambia



9:10 a.m. Sorin y Trezeguet asistirán durante el sorteo



9:05 a.m. El presidente de la FIFA Gianni Infantino agradece a Argentina por albergar el Mundial Sub-20 previo al sorteo del mismo



9:00 a.m. Arranca el sorteo del Mundial Sub 20. Recordemos que este sorteo se está realizando en las instalaciones de la FIFA en Zúrich.



La Selección Colombia logró su cupo en el certamen disputado en Cali y Medellín en enero pasado tras finalizar el hexagonal en el tercer lugar, detrás de Brasil y Uruguay, y ahora espera rivales en la Copa Mundo, que iba a ser en Indonesia pero ahora será en Argentina, más cerca, sin cambios horarios y en español, detalles que juegan en favor de sus intenciones.

¡Buenos días! 👋🧉



En menos de tres horas comienza el sorteo de la #U20WC de la FIFA de Argentina 2023. ¿Están preparados? 🏆👀 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 21, 2023



Así están los bombos



Bombo 1: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia.



Bombo 2: Inglaterra, República de Corea, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia.



Bombo 3: Nigeria, Uzbekistán, Japón, Irak, Honduras y Fiyi.



Bombo 4: Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y Túnez.



Mecánica del sorteo:



Se sorteará un equipo de cada bombo en cada uno de los seis grupos. El principio general de la FIFA es garantizar que en ningún grupo haya más de un equipo de la misma confederación. Los 24 equipos se dividirán en seis grupos de cuatro, de los cuales 16 pasarán a la fase eliminatoria, según informó la FIFA.