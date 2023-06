Tour de Francia: la nueva medida para la carrera que causó polémica

Desde este próximo 1 de julio iniciará el Tour de Francia 2023, la carrera más importante del ciclismo mundial y donde también se traen varias mejoras en temas de normativa para carreras venideras.



Sin embargo, una de esas medidas nuevas ha llamado la atención de varios ciclistas y directores de equipo que no dudaron en reaccionar ante la misma.



Y es que la organización de la ‘Grand Boucle’ tiene la intención de transmitir algunos fragmentos de las conversaciones entre los directores y los ciclistas así como lo hacen varios deportes.

Algunos recibieron la medida de buena manera, pero otros no ven razonable esta decisión de transmitir las estrategias en vivo.



"¿Se imaginan que revelemos nuestras conversaciones en la transmisión para la televisión?, pero ¿Podemos imaginar una cámara filmando a un entrenador de fútbol en el descanso dando sus instrucciones a sus jugadores?", mencionó el director del Groupama FDJ, Marc Madiot.



Por otro lado, el director deportivo del Total Energies, Benoit Genauzeau aseguró que es una buena medida para acercar al aficionado a la intimidad de los equipos: "No tenemos nada que ocultar, así que está bien para nosotros. Esto es parte de la evolución de nuestro deporte y no creo que vaya a afectarnos en la carrera".



Vale señalar que esta no será la única medida nueva en el Tour ya que hace pocas semanas los organizadores compartieron algunos protocolos para evitar el Covid-19, virus que causó problemas en el Giro de Italia.