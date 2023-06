NBA: Denver Nuggets logró su primer título en sus 46 años de historia

Historia se vivió durante la noche del lunes en la NBA ya que los Denver Nuggets han conseguido su primer título en la historia de la franquicia tras vencer a Miami Heat en las Finales.



El cuadro de Colorado obtuvieron el campeonato en el quinto juego el cual ganaron por 94-89 y que marcó el final de la serie que terminó con un global de 4-1.



Denver volvió a ser liderado por Nikola Jokic que logró su anhelado título en la NBA y logró 28 puntos, 16 rebotes y cuatro asistencias para cerrar una serie que prácticamente sentenció los Nuggets en casa de los Heat.

El duelo fue dominado de inicio por los Heat gracias a un gran aporte de Bam Adebayo, pero al final Denver pudo remontar gracias a los errores de Miami en la entrega del balón y también a la hora de definir.



Por otro lado, los Nuggets tuvieron hasta cinco jugadores con doble digito en anotaciones y destacan los aportes de Michael Porter Jr y Jamal Murray que lograron 16 y 14 puntos, respectivamente.



"Ha sido un largo viaje. Fui la elección 41 en el draft, pero eso no importa. Cuando estás aquí, eres jugador por derecho propio. Aquí hay chicos que ni siquiera fueron drafteados y también han contribuido a esta victoria", señaló Jokic finalizado el juego.



Por su parte, señaló que no piensa todavía en la defensa del título y que disfrutará de sus vacaciones.



"Sinceramente, no estoy pensando en el año que viene. Voy a pedirle al entrenador que me dé unas semanas más de descanso para prepararme para la próxima temporada. Se suponía que era una broma pero no se han reído. No se trata de los titulares, es todo el equipo. Desde el primer día siempre he sentido una energía diferente. Yo no soy un tipo muy optimista, pero eso me dio esperanzas de que podemos hacer algo".



Cabe señalar que ahora la NBA empezará su etapa de vacaciones, pero durante esa etapa se realizará el draft 2023 y se abrirá el mercado de fichajes para la próxima temporada que comenzará en septiembre-octubre de este año aproximadamente.