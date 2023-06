Autuori puso en duda el arbitraje: ‘El VAR estaba durmiendo’

Atlético Nacional empató en su visita a Alianza Petrolera, donde ambas escuadras quedaron con chances para llegar a la final, dependiendo de una serie de resultados y variables. Durante el duelo en Barrancabermeja, hubo mucha intensidad.



Paulo Autuori, entrenador de los verdolagas, habló no solo de lo que fue el juego, sino que volvió a tocar el tema arbitral, criticando que en la expulsión de Ocampo, no hubo revisión de VAR, considerando que la acción no era para dicha determinación.



Decisión arbitral en expulsión de Ocampo: Betancur es de los mejores árbitros, no solo de Colombia, sino de Sudamérica, pero creo que se equivocó él y el VAR. En la jugada y el golpe, está claro que el rival controla el balón y sube, el movimiento de Ocampo es de abajo hacia arriba, no encontró balón, golpeó al rival. Si el balón está abajo y le entraba ahí, era otra cosa. Fue muy riguroso para mí, el VAR se quedó durmiendo, porque no analizaron ese movimiento. Igual pasó al final del partido con una dividida con Gómez, que metió un rival el pie y no fue ni falta.



Las interpretaciones fueron rigurosas. Deossa fue golpeado seis veces, por nombres distintos. En el fútbol hay rotación para pegar a un futbolista, lo mínimo es llamar al capitán y advertir la amarilla. Entonces son cosas que nos quedan dudosas, en la interpretación. Igual felicito al árbitro.



Análisis del partido: Una vez más debo hablar de mis jugadores, orgullosos de esos. Hemos jugado con uno menos más de 45 minutos. Alianza estuvo toda la semana sin actividad, nosotros con viaje largo y partido. Los jugadores dieron prueba del nivel competitivo, físicamente bien y defensivamente bien, muy bueno.



Lo de ellos lo sabíamos, por derecha y centros. No hemos sufrido como se preveía. En el carril central no regalamos nada, muy cómodo con el sistema defensivo, a gusto. Una vez al final del partido, como en el Atanasio, tuvimos para concretar, pero desafortunadamente no fuimos eficaces. Las más claras estuvieron ahí.

Muy bien Alianza, tiene grandes ideas, es mérito de su entrenador y jugadores. Si tuviéramos el equipo completo, porque teníamos en la mente algunos cambios, desde lo estratégico, eso nos condicionó.



Complicaciones en la toma de decisiones para Nacional: la toma de decisiones, teniendo o no el balón durante algunos minutos, no tiene que ver. La definición en el momento del juego, es iniciativa de jugadores.

Desafortunadamente se acostumbra a decir lo mismo. A mí me gusta valorar lo que el equipo puede hacer en los dos aspectos, no regalamos espacios, no hemos sufrido y tuvimos la oportunidad clara de salir adelante. Deberían hablar de eficacia, más que la toma de decisiones al tener poco o mucho el balón.