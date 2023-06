¿Se irá? Alexandre Guimarães puso en duda su continuidad en América

Este lunes, América de Cali, ya eliminado y sin chances de jugar la final de la Liga BetPlay, venció a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot con un golazo de Carlos Darwin Quintero.



Luego del triunfo por la mínima, en rueda de prensa, Alexandre Guimarães realizó un balance de lo sucedido en el compromiso por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales. Frente a los micrófonos, destacó la labor de sus dirigidos y la buena entrada de Quintero al partido.

“La lectura fue que necesitábamos sostener mas la pelota en el medio campo, no estábamos logrando tener llegadas por el juego del segundo tiempo. Luego pusimos a jugar a Darwin, Sánchez y Adrián de pivote, pudimos sostener mas la pelota, hacer las triangulaciones y al mismo tiempo controlar al rival defensivamente”, dijo el DT.



:“Al tener la pelota le dejamos de dar al rival lo que tuvo en el primer tiempo que fueron las situaciones de contraataque. Fue importante la victoria porque habíamos hablado de conseguir los puntos que faltan para la reclasificación y por el ánimo del grupo de volver a ganar en una plaza difícil”, añadió el entrenador brasileño.



Otras declaraciones de Guimarães:

Balance del cuadrangular: “Primero, sumar en Tunja es muy difícil y nosotros logramos sumar allá. A veces se piensa que es fácil, pero ya lo demostró anoche Millonarios y antes también el DIM. No estamos en este momento afuera de la posibilidad por no haber ganado allá. Ese punto allá fue muy valioso. Lo que nos tiene afuera son las circunstancias de los juegos y que marcaron la balanza para Millonarios en la serie contra nosotros. Fue una serie pareja en los dos partidos, no podría decir que alguno fue mas que otro. Dentro de esto, en el fútbol el que gana merece y ellos lograron sacar esa serie adelante. Ahora nos enfocamos en lo que hicimos hoy en el segundo tiempo y jugar el último partido en nuestra casa y saber que Chicó no nos va a regalar nada, ha hecho una temporada muy buena, felicito a su cuerpo técnico y grupo de jugadores. Infelizmente es así. Mientras mas veo, mas rabia me da”.



Forma de jugar las finales: “Los cuadrangulares son diferentes al torneo. Los equipos toman mas prevención y por eso no ha habido marcadores amplios, sobretodo en nuestro grupo. Eso demuestra que todos lo tenemos muy incorporado, que un error se paga muy caro y por eso los partidos cambiaron de acuerdo al rendimiento que todos los equipos tuvimos en la fase inicial”.



Juventus y experiencia: “Los equipos de acuerdo a sus categorías de base han intentado. Acá hoy la circunstancia nos permitía, pero siempre tienen que tener ese balance. Tenemos a Adrián y Darwin así como cuando estaba Iago que también entra al grupo de experiencia. Ellos tienen asimiladas sus funciones y roles. Está claro que todo jugador quiere estar siempre, pero está en nosotros ir dosificando y en darles los minutos que en nuestra experiencia pueden jugar”.



Su continuidad en América y balance del semestre: “Sobre esos dos temas yo me voy a pronunciar cuando termine el partido ante Chicó. Creo que ha habido un acuerdo tácito entre nosotros y la secretaría técnica. Nosotros no hemos salido a decir nada porque había un acuerdo en que se hablaba al final. El final está cerca y después ya veremos que calificativo podemos poner a esta instancia del regreso nuestro. Yo le pedí a los muchachos y les di un permisito en el camerino, porque hoy acá estamos cumpliendo mi cuerpo técnico y yo 100 partidos con América y eso no lo logra cualquiera”.