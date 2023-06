Alianza, Nacional y Pasto sacan calculadora: las cuentas del grupo A

La Liga BetPlay Dimayor llegará a su sexta fecha, en los cuadrangulares semifinales. El fútbol mostrado en la fecha que acaba de terminar es de alto nivel, pues los intereses de todos los clubes y objetivos están en una sola cosa: llegar a la gran final.



El grupo A cerró la quinta jornada, con la igualdad entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional, pues Pasto ya le había ganado a Águilas Doradas y los volcánicos estaban pendientes de lo que pasara en Barrancabermeja, pues necesitaban un empate para seguir con vida, ante los puntos sumados y el gol diferencia, debido a que la ventaja deportiva ya no contaba para nada.



Con ese panorama, Alianza Petrolera continúa como el líder de su grupo, nueve unidades y ganando la posición por el gol diferencia, que, en este caso, tomará relevancia. Nacional le sigue con las mismas unidades y Pasto con seis puntos, con diferencia de gol de +2.



Alianza Petrolera clasificará ganando, siempre que Nacional no triunfe con una ventaja que lo supere en el gol diferencia. El empate le funcionará, esperando que los verdolagas caigan o empaten. La derrota solo le servirá, contando con una victoria del Pasto, pero que no lo supere en gol diferencia.



Atlético Nacional clasificará con una victoria, esperando que Alianza no lo supere en goles diferencia o acudirán a los ítems de desempate(gol diferencia, goles a favor, goles a favor de visita, tarjetas amarillas en el cuadrangular). El empate solo le favorecerá si hay derrota de Alianza contra Águilas Doradas. Una eventual derrota contra Pasto lo dejará sin chances, pues el gol diferencia sería inferior al de los volcánicos y barranqueños.



Pasto tiene el panorama más complicado. Están obligados a ganarle a Nacional en el Atanasio, confiando en una caída de Alianza Petrolera, sin importar el gol diferencia, pues el escenario anterior lo dejaría con ventaja en este ítem.