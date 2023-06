Fin de cuadrangulares de infarto: ¿cuál es el criterio de desempate?

Los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023 están para alquilar balcón: lo que se esperaba fuera ya una clasificación asegurada acabó siendo una situación agónica para la última jornada, la cual se cumplirá este sábado.

En el Grupo A son tres equipos con opción de clasificación: Alianza Petrolera, Atlético Nacional y Deportivo Pasto. Los de Barrancabermeja tienen nueve puntos, los mismo que los antioqueños, pero tienen mejor diferencia de gol (+3 contra +2). Los nariñenses tienen tres puntos menos y deberán ganar y esperar resultados.



Mientras, en el Grupo B, Millonarios y Boyacá Chicó son los único que puede ser finalistas. La victoria de los boyacenses por 2-1 el fin de semana hizo que los favoritos tuvieran que definir en Bogotá la clasificación: necesitan un empate contra Independiente Medellín y misión cumplida. La cuenta de Boyacá Chicó pasa por derrotar al América y esperar que el Poderoso derrote al azul.



Así se jugarán los partidos, en horarios por definir:



Grupo A

Atlético Nacional vs Pasto

Águilas Doradas vs Alianza Petrolera

Grupo B

Millonarios vs Independiente Medellín

América de Cali vs Boyacá Chicó



¿Cuál es el criterio de desempate en cuadrangulares?



Según el reglamento, en caso de igualdad en puntos, el primer criterio de desempate será la diferencia de gol. En segundo lugar contarán los goles a favor en condición de visitante y en tercera instancia los goles en contra en calidad de visitante.