Entre Cazeres y Loudenvielle se desarrolló la etapa número 8 del Tour de Francia. El recorrido de alta montaña que tuvo 141 kilómetros, dejó como ganador al francés del AG2R, Nans Peters, quien se escapó y llegó en solitario para quedarse con la jornada de este sábado.

Miguel Ángel López fue el mejor de los colombianos en la etapa, el ciclista del Astana Pro Team llegó en el lugar número 11 a 6'40" del ganador de la etapa, en el lugar 13 llegó Egan Bernal con el mismo tiempo, Nairo Quintana fue 17, Rigoberto Uran 18.

Así les fue a los colombianos en la etapa 8 del Tour de Francia 2020



1. Nans Peters Ag2r 4h 02" 12'

11. Miguel Angel Lopez Astana Pro Team + 06' 40"

13. Egan Bernal Ineos Granadiers + 06' 40"

17. Nairo Quintana Arkea Samsic + 06' 40"

18. Rigoberto Urán Education First + 06' 40"

26. Esteban Chaves Michelton Scott + 07' 43"

28. Sergio Higuita Education First + 08' 47"

34. Harold Tejada Astana Pro Team + 11' 51"

48. Daniel Felipe Martínez Education First + 21' 16"

60. Winner Anacona Arkea Samsic + 24' 39"

122. Dayer Quintana Arkea Samsic + 32' 39"