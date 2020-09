El mensaje más fuerte de Alexis Viera: No te quejes y disfruta la vida

Al ex arquero uruguayo Alexis Viera le cambió la vida en 2015: un asalto, una bala en su columna vertebral, lo alejaron del fútbol y por poco lo dejan sin movilidad en su cuerpo. Pero el uruguayo ha sido un ejemplo de tenacidad y de fe, y ahora no solo camina, sino que es un motivador, que va dejando un mensaje por el mundo, a pesar de sus adversidades.



El ‘Pulpo’ dejó un mensaje conmovedor y motivador en sus redes sociales. Sentado en el sanitario de su baño, quiso hacer reaccionar a las personas que se preocupan y se quejan por otras cosas y no le dan sentido al valor de la vida.



“Voy a compartir una intimidad, que no compartí con nadie en 5 años”, dice Viera. “Tengo esto en mi mano, que es un catéter, una sonda; que es la que realmente me introduzco donde ya pueden imaginar, para poder orinar, porque realmente la vejiga no me funciona”, confesó el charrúa.



“Es uno de los tantos problemas que me quedó de mi incidente. Es una de las tantas cosas difíciles que me toca vencer día a día. Pero no me quejo, acepto la realidad. Y con lo que tengo, disfruto la vida”, continuó Viera, en un video que a muchos ha hecho llegar hasta el llanto.



“¿Valoras que tienes salud? ¿Valoras que tienes una familia? Pero te quejas, te sigues quejando ¿No te das cuenta que estás dando un mal ejemplo para tus hijos”, sigue el mensaje, que vale la pena ver por completo, aquí: