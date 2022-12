Silvestre Dangond anunció su retiro temporal de la música

El mundo del vallenato y la música está en shock. Y es que durante el Festival Nacional de Compositores que se realiza en San Juan del Cesar, Silvestre Dangond anunció que se retira temporalmente de la música.



El intérprete de temas como ‘Justicia’, ‘Las Locuras Mías’, ‘Loco Paranoico’ entre otros, espero el momento ideal para contarlo lo cual hizo en el festival anteriormente mencionado.



“Estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero: chao, familia”, comentó el cantautor.

Sin embargo, aseguró que no es un adiós definitivo y que planea regresar mejor que antes: “Volveré cuando lo sienta, volveré cuando me sienta diferente y con ganas de hacer algo para ustedes de la manera en que se lo merecen porque me lo han dado todo y merecen todo de mí”.



De igual forma, aprovechó para bromear con la edad de su acordeonero y pareja musical Juancho de la Espriella diciendo “Juancho ya está viejo” como una de las razones por las que se retira.



Cabe destacar que no está claro si el cantante también se alejará de las pantallas ya que hizo su debut actoral en la producción ‘Leandro Díaz’, de la cual es protagonista.