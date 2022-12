¿Plan B de Luis Díaz? Amante de la música, así le va como cantante

Luis Díaz ha tenido tiempo. La inoportuna lesión que sufrió el octubre pasado con Liverpool, y que lo ha marginado hasta ahora de la competencia.

Se espera su regreso en los próximos días en el campamento de invierno de Dubai, que se hace para mantener el grupo en competencia.



Y en ese lapso el guajiro se animó a explorar una de sus pasiones. Él mismo le contaba recientemente a la revista Soho cuánto le gusta la música: “Quiero aprender. Canto por joder, en la casa (…) No soy de los Díaz que tocan vallenato... Tengo un computador, compré la mesita, los parlantes, la cosa para grabar, ¿ves? Un cantante top me creo yo. He estado tratando de aprender cómo usar todo eso de manera correcta, porque no es fácil, por eso cada artista tiene su productor”, dijo.



Pues el cantante barranquillero Dekko se postuló de profesor y lo puso a cantar el coro de una canción suya. ¿Cómo le fue al alumno? “Canta más que un poco”, dijo el artista.





