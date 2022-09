Shakira se confiesa: 'las horas más difíciles y oscuras'

La cantante colombiana Shakira asegura que se encuentra en "una de las horas más difíciles y oscuras" de su vida y que no hay un lugar donde pueda esconderse de los fotógrafos con sus hijos, además de resaltar que, para ella, escribir música es "como ir al psiquiatra", su "tabla de náufrago".

En una entrevista que publica la revista Elle España, Shakira (Barranquilla, Colombia, 1977), que se separó este verano del futbolista español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos, recuerda que su expareja "quería jugar al fútbol y ganar títulos" y ella tenía que apoyarlo. "O dejaba su contrato con el Barcelona (su equipo) y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacer eso en su lugar", explica.



Y así, prosigue, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. "Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor", enfatiza. “Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como expareja, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado”, plantea la artista.



Pero, agrega: "No hay un lugar donde pueda esconderme de los fotógrafos con mis hijos, excepto en mi propia casa. No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que nos sigan". La cantante rechazó el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía española para evitar ser juzgada por defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda y decidió ir a juicio por fraude fiscal, dado que confía "plenamente" en su inocencia, además de tratarse de "una cuestión de principios”.



“Incluso sin pruebas que respalden estas afirmaciones ficticias, han recurrido a una campaña de prensa lasciva para tratar de influir en la gente y ejercer presión en los medios junto con la amenaza de daños a la reputación para forzar acuerdos de conciliación", destaca. Y asegura que "es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no solo con personas conocidas" como ella o los futbolistas Cristiano Ronaldo, Neymar o Xabi Alonso, "sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos". Sobre su profesión, señala que, para ella, escribir música es como ir al psiquiatra, "solo que más barato" y le ayuda a sanar.