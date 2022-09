¿Se conocen más infidelidades? Piqué habría salido con ex de Dicaprio

Luego de la sonada reunión que tuvieron Shakira y Gerard Piqué por la custodia de sus hijos Milán y Sasha, han salido nuevas versiones de la prensa que aseguran cual es la situación actual de la ex pareja. Los medios no pierden de vista los pormenores que antes, durante y después alimentan el mediático caso.

La semana pasada Gerard Piqué salió molesto de la reunión, el diario 'El nuevo Herald', en cabeza de Lorena Vásquez, reportera que asegura: “las negociaciones están muy avanzadas, pero algo sucedió que provocó que Gerard, luego de dos horas intentando llegar a un acuerdo y 'harto' abandonó la reunión precipitadamente".



“No le gustaban los derroteros que estaba tomando la negociación por el gran número de cláusulas que ha incluido Shakira y por las exigencias extrañas de la colombiana”, manifestó Vásquez, tal cual reporta 'El nuevo herald'.



Por otra parte, el periodista y paparazzi Jordi Martin, quien sigue la ruptura al instante, publicó en su cuenta de Instagram: “Hace unos días le hice llegar esta información a una persona muy allegada a Shakira. Después de mucho tiempo, por fin me han podido confirmar lo que mucho tiempo fue un secreto a voces: la supuesta infidelidad de Piqué con Bar Rafaeli en 2012. Hace unos días, hablé con un íntimo amigo de Bar Rafaeli, que es un amigo mío de hace muchísimos años y me pudo confirmar que el motivo de sus múltiples visitas de la top model a Barcelona era éste”.



Esto se suma a la relación que sostiene actualmente con Clara Chía Martí, de 23 años, hoy novia del campeón del mundo con España en 2010. Y también se resalta que en 2016 con una ex pareja: Nuria Tomás: “A día de hoy está felizmente casada, acaba de ser mamá, entonces era soltera. Ese encuentro se dio en el departamento de Nuria. Él estaba en la concentración de la selección española, acude al departamento de Nuria en un taxi, se ven dos horas y regresa con la selección”, dijo en el programa de TV peruano Amor y Fuego.