Piqué habría tenido duro encontronazo con Xavi: ¿le saldrá caro?

Aunque se le ha visto feliz y enamorado con su nueva pareja, luego de anunciar su separación de la colombiana Shakira, Gerard Piqué no la está pasando bien en lo deportivo. En las últimas horas los medios españoles se refirieron al cruce que habrían tenido el defensor y su entrenador, Xavi Hernández, en el camerino. Aseguran que el episodio ocurrió en el entretiempo de la derrota ante el Bayern Múnich por la Champions League.



La información entregada por el diario Sport de Barcelona, que ha sido replicada por los medios del mundo, indica que el defensor habría reclamado por los pocos minutos que le están dando. "Está en un proceso complejo de separación con Shakira y calienta banquillo en el Barça al dejar de contar para Xavi", mencionó Sport.

En España se habla del cortocircuito entre Xavi y Piqué, y ya le cuestionan al defensor que no cumpla su palabra de marcharse del Barcelona al ser suplente.



En las últimas horas han asegurado que Piqué habría soltado: "No juego ni a la petanca”, frase que no le cayó bien a Xavi. Las versiones mencionan que el entrenador le respondió: "pues menos vas a jugar”, frente a sus compañeros. Una versión que se filtró y estalló en los medios.



Y es que a pesar del encontronazo que pudieron tener ambos en el camerino del Camp Nou, se dio apenas unos días después que el mismo Xavi saliera a respaldarlo en medio del escándalo por supuesta infidelidad a su pareja y de la relación que exhibe en medio de la mediática separación de la cantante colombiana. En su momento, Xavi dijo que estaba "entrenando bien" y dijo que el "club está para apoyarlo".



En su más reciente publicación sobre Piqué, el diario Sport asegura que en Barcelona esperan que cumpla su palabra. "Desearían ahora que Piqué fuera consecuente en sus declaraciones y diese un paso al lado para acabar pronto con su carrera deportiva en el Barça. Aunque sea como reserva y para dejar paso a sangre nueva".