Rock al Parque 2022: cierres viales y recomendaciones para asistentes

Luego de dos años de espera, el Rock al Parque vuelve al ruedo en lo que será su edición 26 que se realizará este fin de semana (26 y 27 de noviembre) y el próximo 3 y 4 de diciembre.



El evento que se realizará en el Parque Simón Bolívar como es costumbre tendrá a grandes bandas de rock de talla nacional e internacional que vienen de Europa, África, Centroamérica y Suramérica.



Ante el festival, el distrito hará cierres viales los cuales serán principalmente por la carrera 68 y la calle 63.

Cierres viales



La avenida carrera 68 tendrá un cierre total de la calzada lenta oriental. Igualmente, el sendero peatonal y la ciclorruta entre la calle 46 y la calle 66 no tendrá habilitado el paso durante las fechas del festival.



La Calle 63 estará cerrada entre avenida 68 y carrera 60 entre las 9:00 a.m y las 11:00 p.m durante los cuatro días en los que se desarrolle el evento. Como vías alternas puede tomar la calle 26, la calle 53 y la calle 68.



Por su parte, la carrera 60 estará habilitada en ambos sentidos y funcionará con normalidad.



Recomendaciones para asistentes



*Reconocer los puntos de salida de emergencia



*Asistir con ropa abrigada por la temporada de lluvias



*Recordar los medios de transporte de este día



*Se recomienda llegar en SITP o Transmilenio



*Asistir con sus respectivos documentos



*No comprar comida que no tenga etiquetas



*Evitar conductas agresivas



*Limitar el uso de cámaras de vídeo o fotografía