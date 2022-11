Luis Díaz, tras los pasos de Juanfer: ya tiene estudio de grabación

Luis Fernando Díaz se prepara para regresar a las prácticas del Liverpool, y se presentará muy pronto al campamento en Dubái, que ha dispuesto su club para ir reuniendo de nuevo al plantel, a medida que pase la Copa Mundial de Qatar 2022.



Además de trabajar en su recuperación, Díaz ha aprovechado su tiempo de lesión para estar con sus amigos y familiares. Por varias semanas estuvo en Colombia y disfrutó de unas vacaciones obligadas, aunque nunca dejó de prepararse y está físicamente apto para entrenarse con el Liverpool.



Luis Díaz se confesó en estos días con la revista Soho, en una entrevista en la que habló de sus gustos personales, y la música entró en acción como tema de conversación.



El atacante confesó que el reguetón le llama la atención, incluso superando al vallenato que tanto gusta en su familia.



“Quiero aprender. Canto, por joder, en la casa, donde he tratado de armar un estudio. La música me apasiona, especialmente el reguetón. No soy de los Díaz que tocan vallenato”, contó Díaz.



Incluso, reveló que ya armó estudio de grabación… ¿Le hará competencia a Juan Fernando Quintero?



“Tengo un computador, compré la mesita, los parlantes, la cosa para grabar, ¿ves? Un cantante top me creo yo, je. He estado tratando de aprender cómo usar todo eso de manera correcta, porque no es fácil, por eso cada artista tiene su productor”, apuntó el jugador de los ‘reds’.



Díaz ya grabó algunas cosas, y aseguró que además de la música, disfruta de los videojuegos y el billar: “Algunas cositas, pero más acústicas. Lo hago por pasar el rato y cuando tengo tiempo libre. La música es una de las cosas que más me gustan, como jugar a la Play (Station) y al billar, eso es lo que más hago en casa”.