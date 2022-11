'Tino' lanzó dardo a Argentina: 'se le olvidó que empezaba el Mundial'

Faustino 'Tino' Asprilla fue uno de los tantos sorprendidos con la derrota de Argentina en su debut mundialista. La 'Scaloneta' no despegó ante Arabia Saudita y cayó 2-1, a pesar de empezar ganando con gol de penalti de Lionel Messi. Firmó la primera gran decepción de Qatar 2022.



En medio del programa F90 de ESPN, el exfutbolista y mundialista con Colombia en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, le metió un 'jalón de orejas' a Argentina, a la que le pidió hacer lo que había hecho en la Eliminatoria Sudamericana y en la Finalissima que le ganó a Italia.

"Me sorprendió creo que a todos. Argentina no se puede dar el lujo de perder un partido de estos. No había dado señas de jugar un partido así y nunca encontró el fútbol. Era cuestión de hacer lo que hizo en las Eliminatorias y mostrar lo que hizo frente a Italia", dijo Asprilla tras ser consultado por el partido de Argentina.



Y agregó: "no entiendo si fue que a este equipo lo alabaron tanto que se le olvidó que hoy empezaba el Mundial y tenía que hacer lo que venía haciendo".



Sobre Arabia Saudita, 'Tino' dijo que esperaba un equipo que se metiera atrás y se sorprendió por completo con esa apuesta. "Argentina no se puede desesperar, cuál es el afán. Cómo hace uno para ganarle a un equipo que corre tanto, correrle igual. Iban muy lentos con el balón".