Salida en falso de periodista argentino: le cobran ninguneada a Arabia

Arabia Saudita dejó claro que no se puede subestimar a ningún rival en una Copa del Mundo. En su debut en Qatar, le propinó un duro golpe a Argentina, una de las favoritas al título, venciéndola por 2-1. Lionel Messi había adelantado a la albiceleste con un penalti, pero no pudo aparecer con su talento para evitar el batacazo.



En las últimas horas se hizo viral un periodista argentino, que estaba muy seguro de poder arrasar en el estreno mundialista. Incluso, en su desafortunado comentario aseguró que los árabes no tenían más ilusión que ir por la camiseta del '10', Leo Messi.

El protagonista de este comentario es Rodolfo Gingolani, de TyC Sports, quien previo al estreno de Argentina dijo que los árabes no tenían ninguna posibilidad de pelear por los puntos.



"Quiero ser cauto, quiero ser medido, pero para mí la única ilusión que deben tener los de Arabia Saudita es conseguir la camiseta de Messi”, aseguró Gingolani, a quien no tardaron en cobrarle su salida en falso. Entre risas agregó: "¿qué ilusiones se van a hacer de pasar a la segunda ronda? El trofeo es llevarse la camiseta de Messi”.



Cabe recordar que Argentina no pudo frente a Arabia Saudita y cayó en su estreno 2-1. Un durísimo golpe frente al rival que sobre el papel era el más accesible del grupo. Ahora, Messi y sus compañeros no tienen de otra que ganarle a México y Polonia, pensando en clasificar.