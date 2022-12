Rigoberto Urán despejó las dudas sobre el futuro de Nairo Quintana

El futuro de Nairo Quintana continúa sin resolverse. El pedalista, a pesar de decir que ya tiene equipo para 2023, no ha sido confirmado por ninguna escuadra por lo que los rumores sobre su próximo paso siguen creciendo día a día.



De hecho, varios medios especializados mencionan ahora que Nairo no llegará a un equipo World Tour y volvería a correr para un equipo Pro Continental así como lo hizo cuando arribó al Arkéa.



Por otro lado, muchos tenían la ilusión de verlo en un equipo como el Education First donde militan varios latinoamericanos como Rigoberto Urán, Richard Carapaz, Esteban Chaves y Diego Camargo.

Pues bien, parece que las puertas de esta escuadra están totalmente cerradas para el nacido en Cómbita. Esto fue confirmado por Rigo en una transmisión en vivo en Instagram en donde mencionó que en el EF solo habrá tres pedalistas colombianos en 2023.



Esto da entender que se mantendrán los corredores que estaban en la escuadra exceptuando Daniel Arroyave quien dejará las filas del EF y claro de esta manera se disipa el rumor sobre un posible arribo de Nairo a esta escuadra.



Con esto mencionado, parece que el único capo de escuadra que fichará el EF será el ecuatoriano Carapaz y mantendrá a Rigo y Hugh Carthy como los otros líderes de los estadounidenses.