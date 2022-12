Buitrago valoró su temporada: ‘Fue mi mejor año hasta el momento’

El 2022 fue un año que sin duda quedará en la memoria de Santiago Buitrago. Y es que el ciclista en su tercera temporada con el Bahréin Victorious tuvo un papel destacado hasta el punto de que consiguió sus primeras victorias como profesional.



De hecho, el bogotano de 23 años saboreó el triunfo en varias vueltas de este año como lo fueron el Saudi Tour, el Giro de Italia y la Vuelta a Burgos.



Es por ello que finalizado este año, el colombiano dejó un balance de esta temporada y la calificó como su mejor temporada hasta la fecha.

Este año fue el mejor hasta el momento, mi tercer año en el Bahrain y poder haber conseguido lo que conseguí fue muy gratificante tanto para mí como para el equipo que ha confiado en mí. Los tres triunfos y un montón de cosas más me dejan muy satisfecho y me motivan a seguir trabajando duro para lo que viene”, comentó en diálogo con ‘Caracol Radio’.



De igual manera, habló de su triunfo de etapa en el Giro: “Haber conseguido esa etapa en el Giro de Italia me ha cambiado la vida, es saber que tengo las posibilidades de escribir mi nombre en una lista tan corta. Es un privilegio ganar una etapa en mi primer giro, es algo todavía difícil de creer”.



Por otro lado, y ya hablando del 2023, el ciclista aseguró que no ha tomado la decisión de hacer nuevamente el Giro o correr el Tour de Francia: “Lo he estado hablando con mi entrenador porque el Tour tiene un recorrido muy agradable a diferencia del Giro que tiene tres cronos. No sé si este año haga el Tour o el Giro, pero sin duda el Tour es mi carrera favorita, es la más grande del ciclismo”.



Finalmente, se refirió a Mikel Landa y Pello Bilbao, dos de los ciclistas más experimentados que tiene el Bahréin: “Son personas que transmiten mucha experiencia, mucha tranquilidad. Saber lo que han logrado ellos y de cierta manera me los trasmiten a mí, uno aprende de ellos”.