Llegó un nuevo príncipe: 'Bel-Air' regresa con un nuevo Will

Concebida como una serie dramática basada en los prejuicios y conflictos emocionales de Will, la mítica serie "The Fresh Prince of Bel-Air" (1990-1996) ha vuelto a la pequeña pantalla casi 26 años después del fin de su emisión.

"Bel-Air", como se ha bautizado a esta nueva versión, estrenó sus tres primeros capítulos el domingo tras la celebración de la Super Bowl en la plataforma de video bajo demanda Peacock, propiedad de la cadena de televisión estadounidense NBC. "Todo el mundo recuerda con buen humor la historia que protagonizaba Will Smith, pero si lo piensas hay algo mucho más profundo detrás de todo eso", explicó el director y coguionista de la nueva serie, Morgan Cooper, en una entrevista con Efe.



Para Cooper, el cambio que experimentó Will, un chico criado en las calles de Filadelfia (Pensilvania, Estados Unidos) y que fue enviado con sus tíos al lujoso vecindario de Bel-Air, en Los Ángeles (California), "merecían una trama aparte". Y así fue que en 2019 el ahora director de "Bel-Air" subió un tráiler a YouTube ilustrando cómo imaginaba que Will había vivido la mudanza a casa de su tío Phil y de su tía Vivian. El video fue todo un éxito y tan solo 24 horas después, la productora de Will Smith ya le había contactado para reunirse con él y darle forma a un proyecto que se estrena ahora con el propio Smith involucrado en la producción ejecutiva.



"La serie es totalmente diferente... No se podía hacer una nueva versión siguiendo a la original, pues pertenece a una generación y a un contexto concretos", reveló Cooper.

SIMILITUDES ENTRE EL NUEVO Y EL ANTIGUO WILL

El reparto es distinto pero los personajes se mantienen. De hecho, el objetivo de conservar la esencia de estos se ve completamente reflejada en la elección del nuevo protagonista. El éxito de Will Smith encarnando a Will radicaba en que, en parte, se estaba narrando la historia de su vida.



Ahora, el nuevo protagonista, Jabari Banks, también comparte similitudes con el personaje principal de "Bel-Air". Banks realmente fue un chico que amaba el baloncesto pero que, por sacar malas notas, tuvo que tomar otro rumbo. Así llegó a un grupo de teatro donde comenzó a hacer sus primeras representaciones.

De una situación similar parte "Bel-Air", cuando Will, un joven de 16 años al que se le da muy bien el baloncesto, se mete en una riña callejera con una pandilla en una cancha de Filadelfia y su madre decide mandarlo a Bel-Air. El resto del elenco de actores lo completan, entre otros, Adrian Holmes como el tío Phil; Cassandra Freeman haciendo de la tía Vivian; Olly Sholotan como el primo Carlton; o Coco Jones, como la prima Hilary.



En esta ocasión es el actor Jimmy Akingbola quien interprete a otro de los personajes más recordados de la serie: el mayordomo Geoffrey. Akingbola explicó a Efe la gran "responsabilidad" que siente por formar parte del reparto, ya que era un profundo admirador de la serie original. "Recuerdo volver a casa del colegio a las cinco y media, cenar y salir disparado a ver la televisión a las seis; eran minutos en los que nadie te llamaba", rememoró. La actriz Simone Joy Jones encarna a Lisa, el gran amor de Will a la que dio vida Nia Long en la producción de los noventa.



“Hemos pasado de 22 minutos de contenido en la original a una hora; tuvimos tiempo de profundizar en las conversaciones que nos habrían impactado y darle un aire fresco", afirmó Jones. Por otra parte, TJ Brady y Rasheed Newson son, junto a Jada Pinkett Smith, coproductores de "Bel-Air", y admitieron a Efe que al principio estaban "nerviosos" por trabajar con Will Smith y por lo "protector" que podría ser con la serie original.

Sin embargo, de acuerdo con las palabras de Newson, el afamado actor "nunca rechazó ninguna de las propuestas" y está "muy orgulloso" del resultado final. "Bel-Air" tiene grabadas dos temporadas y sus productores esperan que los antiguos seguidores y los nuevos "le den una oportunidad" a la serie, ya que, según su acogida, contemplan hacer nuevos capítulos.





