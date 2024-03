Kate, princesa de Gales, revela que tiene cáncer: así fue su anuncio

Este viernes 22 de marzo, la Princesa de Gales, esposa de quien va a heredar la Corona británica, ha sorprendido al mundo con su anuncio por medio de un video en el que confirma que ha sido diagnosticada con cáncer.



Según la información revelada, la Princesa ya está recibiendo un tratamiento de “quimioterapia preventiva”, con el fin de evitar mayores afectaciones en su cuerpo y poder curarse del tipo de cáncer que tiene.



“En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa”, dice Kate en el video, que ya tiene más de siete millones de reproducciones en la red social X, antes Twitter.

La mujer continuó diciendo que: “las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales”, dijo Catalina.



Esta revelación se da después de darse a conocer en el mes de febrero que el rey Carlos III sufre también de un cáncer que no ha sido especificado.



Cabe resaltar que la princesa, de 42 años, había sido protagonista de múltiples rumores luego de alejarse temporalmente de la vida pública. “Estoy bien y poniéndome más fuerte cada día, centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme, en mente, cuerpo y ánimo”, resaltó.



La Princesa catalogó estos dos últimos meses, a partir de la cirugía que se realizó el pasado 16 de enero, como “increíblemente duros”, afirmando que el diagnóstico ha generado un “impacto enorme” en toda la Familia Real.



“Pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, dijo.



Finalmente, el Palacio de Kensington confirmó que no se darán más detalles sobre el tipo de cáncer que padece, ni sobre la duración del tratamiento, debido al "derecho a la privacidad médica" que tiene la Princesa.