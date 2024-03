Max Verstappen estaría cerca de Mercedes: experto aclara la situación

La situación interna que vive Red Bull luego de conocerse la investigación en contra de Christian Horner, jefe de filas de la escudería y de las reacciones que tuvo el padre de Max Verstappen tras conocer el resultado que indicó la inocencia del dirigente, sigue generando especulación y rumores dentro de la Fórmula 1.



Ahora, el expiloto británico Johnny Herbert y actual comentarista de Sky Sports, se sumó a la polémica dando a conocer lo que podría ocurrir en los próximos meses entre el neerlandés y Red Bull.



Para Johnny, la situación que vive el paddock con este caso “no es algo bueno para la Fórmula 1”. Además, recalca que: “No se trata del espectáculo de Christian Horner, se trata del espectáculo de Verstappen, ya que él es quien gana todas estas carreras y campeonatos para Red Bull".

La información, que proviene de medios internacionales como el diario Bild de Alemania, apunta que el objetivo de Horner es continuar al mando de la escudería y realizar modificaciones en el personal durante los próximos meses. Algo que estaría siendo apoyado por Chalerm Yoovidhya, accionista de la empresa de bebidas energéticas.



Por otro lado, según explicó el expiloto en conversación con el diario The Sun, esto “No ayuda a la situación de Red Bull, que tiene al mejor piloto del mundo en este momento”. Agregando que: “están muy cerca de echarlo (a Max Verstappen) del equipo. He oído que se están acercando bastante al acuerdo con Mercedes”.



Sin duda, estas declaraciones, nuevamente ponen en duda la continuidad de quien lidera actualmente el Campeonato Mundial de la F1 tras sus dos victorias consecutivas.



Según dejo entrever, Herbert se estaría oponiendo a la continuidad de Christian, afirmando que: “Sería una locura que Max se fuera debido a la situación, Jos (padre de Max Verstappen) ha dicho que será muy destructivo y lo destrozará, y creo que ha durado demasiado. En algunos aspectos, Christian realmente debería pensarlo y hacerse a un lado”, finalizó.



Por ahora, no hay nada oficial y tanto Verstappen como el resto de pilotos se alistan para competir en el Gran Premio de Australia que se disputa desde el pasado jueves 21 de marzo con las prácticas libres. La carrera que se dará en el circuito de Albert Park en Melbourne se disputará a las 12:00 a.m. del sábado 23 del mismo mes en horario para Colombia.