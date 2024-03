Pico y placa en Bogotá durante Semana Santa: hay cambios en la medida

Con la llegada de la tradicional Semana Santa, la capital del país tendrá algunos cambios en términos de movilidad relacionados con el pico y placa, la norma que restringe la circulación de vehículos particulares, taxistas y el transporte de carga durante diferentes jornadas de acuerdo al día del calendario y el último dígito de la placa.



Durante la semana mayor, comprendida desde el próximo 24 de marzo hasta el domingo 31 del mismo mes, las personas que se queden en la ciudad y quieran movilizarse en su vehículo particular, deberán tener en cuenta las siguientes modificaciones que tendrá la medida durante estos días.

Según lo establece la norma, ni los sábados o domingos, habrá restricción de movilidad para los particulares, por lo que para el domingo 24 de marzo, considerado como el inicio de la Semana Santa, no habrá pico y placa.



Seguidamente, el lunes 25, al ser un día festivo, regirá el pico y placa regional de la siguiente manera:



Entre las 12:00 del medio día y las 4:00 de la tarde solo podrán ingresar a la capital los carros de placas que finalizan en dígitos pares tales como 0, 2, 4, 6 y 8, mientras que de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.e, el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en números impares como 1, 3, 5, 7 y 9.



Para el martes 26 de marzo, aplicará el pico y placa, por ende solamente los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0 podrán circular. Mientras que los terminados en 1, 3, 5, 7 y 9, no podrán estar en las calles en un horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m.



El miércoles 27 de marzo, la norma afectará a los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, los cuales no podrán circular en el horario anteriormente mencionado.



Para el jueves 28 y viernes 29, considerados como días santos, el pico y placa no regirá en la capital del país, permitiendo que todos los vehículos puedan circular.



Finalmente, para el domingo 31 de marzo, aplicará el pico y placa regional con los mismos horarios y restricciones que fueron establecidos por la Alcaldía para la jornada del lunes 25 del mismo mes.