Primoz Roglic revela impactante fotografía de sus heridas tras caída

El pedalista integrante del Bora Hansgrohe es considerado por expertos y amantes del ciclismo como uno de los más importantes y destacados a nivel mundial. Roglic ha logrado conquistar múltiples carreras que lo han llevado a convertirse en la pieza fundamental para su escuadra.



Sin embargo, sus planes se han visto afectados debido a la caída que se presentó en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, competencia en la que en ese momento, era el líder y máximo favorito a llevarse el título superando a grandes figuras como Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel, quienes también se vieron afectados.

A pesar de lograr pararse y retirarse de la competencia por sus propios medios, el esloveno dio a conocer una fotografía en la que se observa la gran cantidad de heridas que sufrió.



Cabe mencionar que Roglic se subió al vehículo de su equipo y la transmisión oficial de la carrera capturó el momento cuando el ciclista realiza una señal dando a entender que se encontraba bien. Posteriormente, se reveló que no sufrió ninguna fractura, pero sí diferentes laceraciones que le impedirán subirse a la bicicleta por varios días.



Por medio de sus redes sociales, Primoz reveló la fotografía y dejó un mensaje de aliento para sus colegas que también sufrieron graves heridas: "Recuerdos de la etapa 3 y 4 de Itzulia... ¡Me siento un poco mejor! Deseando a todos una pronta recuperación. ¡Nos vemos en la carretera!", escribió.



A la fecha se desconoce el tiempo exacto de recuperación, no obstante, se espera que en las próximas semanas ya pueda volver a las competencias debido a que no presentó heridas de gravedad como fracturas o alguna que requiriera un procedimiento quirúrgico.