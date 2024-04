Eclipse total solar EN VIVO: a qué hora es y cómo ver desde Colombia

El mundo se alista para presenciar uno de los fenómenos astronómicos que más llaman la atención tanto a expertos como a personas del común, quienes esperan por años para observar este único acontecimiento.



Este lunes 8 de abril de 2024, se dará el eclipse solar total, el cual se da gracias al paso de la Luna entre el Sol y la Tierra, generando así un bloqueo completo de la principal estrella del sistema solar.



Debido a esto, el cielo se oscurecerá parcial o totalmente dependiendo de la zona del mundo, incluso si se dan las condiciones meteorológicas, algunos territorios podrían ver la atmósfera exterior del Sol.

Las recomendaciones que realiza la NASA y los expertos para las personas que deseen ver este acontecimiento es principalmente no verlo directamente, por medio de una cámara o telescopio que no cuenten con filtros solares especiales. Para disfrutar del eclipse se aconseja usar gafas especiales para estos fenómenos.



Este eclipse atravesará principalmente norteamericano, deleitando a ciudadanos de México, Estados Unidos y Canadá, territorios donde se podrá ver con mayor porcentaje. Mientras que en Colombia, regiones como Santa Marta, Barranquilla o San Andrés, tan solo se podrá ver la oscuridad del 1.33%, según Time and Date.



No obstante, la NASA ofrecerá a todo el mundo una transmisión en vivo gratuita por medio de Youtube en la que desde las 12:00 p.m. y por un tiempo estimado de tres a dos horas, los usuarios podrán ver este acontecimiento astronómico. Así mismo, la entidad tiene a disposición una versión en español que dará inicio a las 12:30 p.m.



Siga EN VIVO la transmisión oficial del eclipse solar total del 2024: