Alerta por Carlos Alcaraz tras molestias ¿podrá jugar en Montecarlo?

El Masters 1000 de Montecarlo ya se encuentra viviendo sus primeros juegos de la primera ronda, los cuales definirán a los tenistas que se enfrentarán a los jugadores sembrados en la segunda fase del torneo como Novak Djokovic o Carlos Alcaraz.



Por el lado del español, se ha generado un ambiente de preocupación y misterio debido a que, tendría problemas relacionados con su antebrazo derecho, los cuales le han impedido entrenar a falta de dos días para su debut en el tercer Masters de la temporada.

El murciano, quien recientemente descendió de la segunda casilla en el ranking ATP, debido al título de Jannik Sinner, busca en Montecarlo sumar importantes puntos para volver a recuperar el lugar.



Según dio a conocer José Morón, periodista especializado en tenis, lo que ha sucedido con Carlos Alcaraz es “por precaución”, debido a que sí “hay molestias y por eso no van a forzar en los entrenamientos”, resaltó.



Todo parece indicar que el equipo del español no quiere tomar riesgos y dará estos días a Carlos para que pueda recuperar y estar en sus máximas condiciones para el juego del próximo miércoles 10 de abril frente a Feliz Auger-Aliassime.



Según resalta el medio Sport, “todo apunta que español no se bajará del torneo”, sin embargo, el gran interrogante será si podrá estar en condiciones físicas para poder afrontar este exigente torneo.



Además, en la rueda de prensa del pasado sábado, Alcaraz no realizó énfasis en posibles lesiones. “He tenido algo de descanso después de Miami y ya empecé a entrenarme en tierra. Soy un jugador que se adapta muy bien a la superficie, no me lleva mucho jugar a mi mejor nivel sobre una superficie. Los entrenamientos en tierra han sido muy buenos”, comentó el actual número tres del mundo.