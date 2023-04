¿Por qué Higuita no rindió en las Ardenas?: director del Bora habló

Pese a que es un especialista en disputar carreras de un día, Sergio Higuita no tuvo los resultados esperados en las Clásicas de las Ardenas que disputó que fueron la Amstel Gold Race y la Flecha Valona.



En la primera, el colombiano no pudo ni completar el recorrido mientras que en la Flecha Valona terminó en la casilla 77 a más de dos minutos de Tadej Pogacar que fue el vencedor de la competencia.



Estos resultados fueron bastante sorpresivos ya que el ciclista antioqueño venía de ser subcampeón en el Gran Premio Miguel Induráin y además ganó la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco en donde sacó sus cualidades como velocista.

Es por ello que para explicar los resultados de Higuita habló, Jans Zemke, director deportivo del Bora-Hansgrohe.



"Se siente muy frustrante cuando llegas aquí con un muy buen equipo y te vas a casa con las manos vacías. Sergio estaba un poco resfriado después de la Vuelta al País Vasco y no parece estar recuperado aún”, comentó de inicio.



“Además de eso, perdimos a Jai esta mañana debido a una enfermedad, por lo que no pudimos implementar nuestra mejor estrategia. Entonces uno termina con las manos vacías, lo cual es un sentimiento bastante amargo", agregó.



De esta manera, la razón principal de que el antioqueño no llegara de buena manera fue por un tema de salud. De hecho, este tipo de problemas son recurrentes en los pedalistas colombianos durante la primavera europea. Por ejemplo, Rigoberto Urán tuvo problemas con una alergia provocada por el polen.



Cabe señalar que no es segura la presencia de Higuita en la Lieja-Bastoña-Lieja, carrera en la que terminó en el Top 5 en 2022, pero donde sí seguramente estará serán en el Tour de Romandía.