Piqué se refirió a Shakira meses después de su separación ¿Qué dijo?

Luego de darse su separación en junio del año pasado, la relación de Shakira y Gerard Piqué ha sido bastante tensa ya que se han tirado varias indirectas y referencias el uno al otro.



La colombiana fue la primera en desahogarse sobre el tema en una entrevista para la revista Elle en donde dijo que intentarán llevarse lo mejor posible sobre todo para que sus hijos se sientan bien.



Sin embargo, la barranquillera tras esto ha tirado varias indirectas en sus canciones las cuales han colocado la relación entre ambos en su punto más tenso y complicado ya que las referencias de Shakira han sido bastante duras y han salpicado no solo a Piqué sino a Clara Chía y sus padres.

Piqué no se quedó atrás y en respuesta a las indirectas de Shakira como la de “cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “un Rolex por un Casio”a lo que el exfutbolista salió manejando un Twingo y apareció con un Casio en un streaming de la Kings League, su liga de fútbol.



No obstante, en las últimas horas, Piqué por primera vez mencionó a Shakira luego de su separación y lo hizo en el canal de YouTube del creador de contenido John Neills.



Piqué sorprendió a su entrevistador cuando este le preguntó que cuál era el contacto más famoso que guardaba por fuera del mundo fútbol.



A lo que el exjugador contestó: “Diría que Shakira, tal vez, que fue mi pareja. Podría ser uno. Estoy pensando en seguidores en Instagram y sí, si estás diciendo eso, diría que Shakira por eso. Si no está relacionado con el fútbol, porque creo que Cristiano es el más seguido en el mundo ahora”.



Tras esto Piqué no habló más de su expareja y centró la charla por el lado del fútbol y otros temas.