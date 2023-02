Shakira: el apodo que le habría puesto a Clara Chía cuando la conoció

Gerard Piqué y Clara Chía tomaron la decisión en los últimos días de ya no ocultar su relación. De hecho, la pareja se pasea por la calle, se ríe, se abraza y se besa sin importar que las cámaras o la gente los vea, pero hubo un tiempo que no era el caso.



Y es que desde hace meses la pareja estuvo oculta hasta el día que Shakira se enteró de la relación del exfutbolista con la española. Y es que en palabras del abogado de Piqué, Ramón Tamborero, la separación de Shakira se dio mucho antes que se emitiera el comunicado en el que decían que se divorciaban.



No obstante, antes de que Shakira supiera de la infidelidad, ella ya sabía quién era Clara e incluso le tenía un apodo.

Según desveló el periodista Roberto Antolín en el programa ‘Mitre Live’, Shakira: conocía a Clara, porque cuando iba a visitar a Piqué a su empresa, Kosmos, la veía ahí como becaria”. De igual manera reveló que nunca se planteó que Chía iniciara una relación con Piqué por lo que su sorpresa fue total cuando supo de la deslealtad.



“Por eso le ha hecho tanto daño, porque ya la conocía, y la llamaba mosquita muerta. “Era una persona que pasaba inadvertida. Nunca vio peligro, porque no es una mujer despampanante, es una chica más bien normalita”, comentó sobre Clara Chía y Shakira.



Por su parte, el periodista aseguró que la relación de la colombiana con la española era cordial antes de saber su aventura con Piqué: “Se portaba muy bien con Shakira. Era una mosquita muerta, hablaba poco, era tremendamente educada, era una becaria, que hacen poco ruido”.



Finalmente, Antolín contó una última revelación y que Chía presionó bastante a Piqué para que lanzara el comunicado de su separación con Shakira: “Cuando empieza la relación con Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice: ‘Yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira”.