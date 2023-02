Shakira y Karol G: ¿Qué se sabe de la nueva canción que lanzarán?

En las últimas horas, la cantante colombiana Karol G concedió una entrevista para ‘The New York Times’ y allí habló de lo que será su nuevo álbum el cual se llamará ‘Mañana será bonito’.



“Estoy siendo muy abierta con este álbum, y eso me da un poco de miedo, porque no soy un ser humano perfecto”, mencionó la artista paisa para el medio estadounidense.



“El álbum es más Carolina que Karol G, tendrá cosas personales que tenía dentro de mí, simplemente las estaba dejando ir en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede curar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”, añadió.

La cantante colombiana confirmó que Shakira será parte de su álbum musical y que tendrán un sencillo que se llamará ‘TQG’ y que será lanzado el 24 de febrero junto con su nueva música.



De hecho, Karol G menciona que ambas se habían enviado canciones en los últimos años, pero ninguna parecía la correcta para hacer hasta ahora. Según menciona la artista, Shakira le dijo que la canción era perfecta para el momento que estaba pasando.



“Ella dijo, 'Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento'”, dijo Karol G sobre Shakira.



Finalmente, comentó que la canción de ambas será una balada en tono menor teñida de reggaetón y que hierve de hermandad.