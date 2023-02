Shakira y su nuevo ataque a Piqué: ‘Podría matar a mi ex’

Luego de sus canciones con indirectas hacia Gerard Piqué, Shakira no para de lanzar dardos contra su expareja luego de que anunciaran su ruptura en junio de 2022.



Esta vez, la colombiana ha vuelto a acordarse de Piqué en pleno San Valentín en un vídeo con un mensaje bastante enigmático.



En el metraje, que fue subido al Instagram de la cantante, se le ve a Shakira muy elegante lista para fregar la cocina de su casa mientras canta la canción ‘I Might Kill My Ex’ de SZA.

No obstante, lo que más llama la atención es el duro ataque indirecto de Shakira presuntamente a Piqué debido al contenido de la canción que dice lo siguiente: “Tal vez, tal vez podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola...Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz. Odio verte feliz si no soy yo la razón”.



Esta publicación rápidamente se hizo tendencia ya que muchos usuarios dejaron a entender que los destinatarios principales del vídeo son Piqué y también Clara Chía ya que la canción de SZA fue diseñada por su mal de amores con otros hombres.



“Se han detenido a buscar la letra de la canción que está cantando en español”, "A buen entendedor es esto! La musica , la letra bien “clara” y los tacos más la alfombra!...Shakira lo volvió a hacer!", fueron algunos de los comentarios en la publicación que superó el millón de ‘me gusta’ en solo dos horas.