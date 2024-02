Nicki Nicole rompe el silencio y confirmó su separación con Peso Pluma

En los últimos días, los miles de seguidores tanto de Peso Pluma como de Nicki Nicole habían estado en vilo tras conocerse diferentes videos en los que aparentemente el artista mexicano se encontraba en una nueva relación.



Horas después, la misma artista, por medio de su cuenta oficial de Instagram, confirmó a sus millones de fanáticos, que su relación con Peso Pluma había terminado.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Y ahí no me quedó. Yo de ahí me voy”, escribió la reconocida cantante.



Cabe mencionar que Peso Pluma fue visto tomado de la mano con otra mujer en medio de un casino en Las Vegas, tras haber asistido al evento del Super Bowl del pasado domingo 11 de febrero.



La cantante nacida en Rosario, Argentina terminó dificiendo que: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”. Dando a entender que ella no conocía la situación hasta que se viralizó en las redes sociales.



Horas antes de su comunicado, Nicole ya había borrado todas las fotografías que tenía en las redes sociales junto a Peso Pluma.



A la fecha, el cantante de Ella baila sola, no se ha pronunciado oficialmente ante lo sucedido con su ahora, ex pareja sentimental, Nicki Nicole.