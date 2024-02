¿Cómo se ha sentido y que ha hecho Roger Federer tras su retiro?

Roger Federer dejó su nombre plasmado en la historia del tenis mundial gracias a sus múltiples triunfos. Seis Grand Slam de Australia, ocho trofeos en Wimbledon, cinco Abiertos de Estados Unidos y un largo listado de victorias en diferentes torneos a nivel mundial dejaron a Federer como uno de los mejores en el deporte blanco.



Desde la Laver Cup, en el 2022, Roger dio un paso al costado a nivel profesional debido a problemas relacionados en su rodilla, que no le dejaron cerrar con broche de oro su camino en el tenis.

Según manifestó el suizo en medio de una entrevista con Süddeutsche Zeitung, se encuentra feliz por lo que está viviendo al lado de su familia y su esposa. “La vida es genial, estoy muy feliz. El otro día reservé una cancha de tenis para mí y mi esposa por primera vez y la verdad es que fue muy divertido. También fui a esquiar los últimos tres fines de semana. Esto era exactamente lo que quería hacer cuando lo dejé”, manifestó Roger.



Así mismo, relató como vivió el proceso de retirarse, asegurando que lo hizo de a poco, incluso aun cuando se encontraba activo en el deporte. “La transición de una carrera activa a la vida posterior fue todo un ajuste, aunque ocurrió suave. Me había lesionado mucho y ya todo iba más lento. A esto se sumó la pandemia”.



A pesar de estar retirado, Federer confesó que sigue de cerca los torneos y todo lo que pasa alrededor del deporte que lo hizo grande. “Sigo el tenis. El año pasado asistí a cuatro torneos, en Halle, Wimbledon, la Laver Cup en Vancouver y Shanghai. Este año volveré a asistir a tres o cuatro. Quería ver por mí mismo cómo me hacía sentir el tenis cuando volvía a exponer mi cabeza en un torneo. Pensé que era genial. Me encanta el tenis y no quiero alejarme de este deporte”, manifestó.