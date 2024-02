Shakira y Piqué siguen peleando: no hubo mensajes, ni reconciliación

En las últimas horas, la prensa internacional había acaparado nuevamente la atención, por la supuesta conversación que tuvieron Shakira y Gerard Piqué con motivo de su cumpleaños, el pasado 2 de febrero, cuando ambos celebraron un año más de vida.



"Los dos han decidido tener comunicación directa a través de WhatsApp sin ningún tipo de intermediarios, un gran avance cuando ni siquiera eran capaces de tratar uno con el otro en redes sociales", escribió El Nacional De Cataluña.



Sin embargo, dichos mensajes y un aparente acercamiento en buenos términos entre la colombiana y el español, no habría ocurrido, según el medio catalán Mamarazzis.

Supuestamente, Shakira habría enviado una vela por medio de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp a Piqué, quien al parecer respondió con el mismo mensaje. No obstante, Mamarazzis afirmó que “dichos mensajes nunca existieron y que su relación sigue siendo más que gélida”.



Así mismo, resalto que ante el rumor de un acercamiento autorizado por la barranquillera para que Clara Chía pudiera relacionarse con Milan y Sasha, también sería falso. “Shakira no ha levantado ningún veto porque nunca ha existido tal veto”, afirma el portal español.



Cabe resaltar, que la no convivencia entre los hijos de la expareja con Clara Chía se debe, supuestamente, a una decisión tomada por Gerard Piqué, en la cual la artista colombiana no tendría ninguna incidencia.