Egan Bernal analiza lo que hizo en el Tour Colombia: 'Salvamos el día'

Egan Bernal es uno de los ciclistas más destacados que hace presencia en el Tour Colombia 2024. Vistiendo los colores del equipo Selección Colombia, Bernal no había logrado figurar entre las primeras posiciones de la competencia debido a los recorridos que ha tenido el Tour durante sus primeras tres jornadas.



No obstante, el circuito en Tunja, con algunos repechos que pusieron dificultad a la jornada, permitieron que, tanto Egan como Rigoberto Urán, Alejandro Osorio, Rodrigo Contreras, Nairo Quintana, entre otros, pudieran estar a la cabeza de carrera.

A pesar del esfuerzo realizado por el nacido en Zipaquirá, no logró quedarse con la victoria de etapa, la cual fue para Alejandro Osorio, actual campeón nacional de ruta.



Tras su llegada, Bernal analizó lo que fue la jornada, asegurando que fue “una etapa muy dura e importante”, así mismo relató como se vivió la fracción dentro del pelotón. “Todo el día hubo mucho nerviosismo y bastante tensión porque todo el mundo quería estar adelante. También muchas peleitas durante el día, pero creo al final la última vuelta se hizo muy dura”.



“Nosotros como selección tenemos que ser muy inteligentes y aprovechar los momentos, aunque también tenemos un buen equipo. Creo que los muchachos hicieron un buen trabajo al final, se mueven muy bien. Al final no ganamos la etapa, pero salvamos el día”, agregó Egan Bernal en entrevista a ESPN.



Finalmente, Bernal hizo referencia a la etapa reina, en la que se tendrá el ascenso al Alto del Vino, puerto de montaña, que se espera haga la diferencia en la clasificación general. “En el vino la diferencia no va a ser de segundos, sino de minutos, así que hay que recuperar, hacer lo mejor posible y antes que nada pensar en la llegada de mañana”.