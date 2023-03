Michael Jordan se cansó de los Hornets y tomó drástica decisión

Los Charlotte Hornets de la NBA parecen que van rumbo a una renovación completa ya que el dueño del equipo, Michael Jordan está avanzando en la venta de su mayor parte del paquete accionarial del equipo del que es es propietario según informó ESPN.



Jordan habría tomado la drástica decisión debido a que en los últimos años no se le han dado los resultados al equipo que esperaba estar en una mejor posición para estos últimos años y es por ello que ha empezado las negociaciones que se extenderán por un buen tiempo.



El exjugador de los Chicago Bulls compró la franquicia hace 12 años y aumentó su paquete accionar en 2019 cuando adquirió la parte mayoritaria del equipo por 275 millones de dólares.

No obstante, en sus temporadas como cabeza visible de los Hornets, la franquicia solo ha entrado dos veces a Playoffs, una marca que no es suficiente para el exjugador nacido en Carolina del Norte.



En 2020, Jordan ya vendió algunas de sus acciones a Gabe Plotkin y también a Daniel Sundheim, quien está volviendo a presionar para hacerse con el control total de la franquicia.



Cabe señalar que la idea de Jordan es terminar con un porcentaje pequeño de acciones con tal de seguir en el consejo del equipo, pero ya no como dueño de los Hornets.