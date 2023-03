Warriors cayeron con Clippers pese al magnifico partido de Curry

Los Golden State Warriors no pudieron este miércoles en la noche con Los Ángeles Clippers en un duelo que terminó por 134-126 y en donde fue figura Stephen Curry quien anotó 50 puntos, pero no fue suficiente para evitar la caída de su equipo.



Por su parte, Kahwi Leonard que sigue retomando su mejor nivel con los Clippers, anotó 30 puntos siendo el máximo anotador de los angelinos en este juego seguido de Paul George con 24 unidades.



Curry lo intentó por todos lados para encontrar el triunfo logrando 20 de 28 tiros de campo y ocho triples de 14 posibles. Por su parte, el registro anotador de los Warriors no fue el mejor ya que seguido de los 50 puntos de Curry aparece Jordan Poole con 19.

Pese a la derrota, Steve Kerr, entrenador de los Warriors, valoró el gran partido de su estrella.



“Fue impresionante ver ese espectáculo. Ver algunos de los tiros, las jugadas. Somos muy afortunados en tantos niveles de entrenar a Steph, de jugar con él. Ofrece un gran espectáculo todas las noches. Pero esto se ubica a la altura de algunas de las mejores actuaciones que he visto de él”.



Cabe señalar que pese a la derrota, los Warriors son sextos en la conferencia Oeste, pero son seguidos de cerca por varios equipos que intentan entrar a los Playoffs de la NBA. Por su parte, los Clippers son quintos en la misma zona.



Otros resultados:



Heat 138-119 Grizzlies



Cavaliers 109-118 76ers



Timberwolves 102-104 Celtics



Bulls 114-117 Kings



Rockets 114-110 Lakers



Spurs 128-137 Mavericks