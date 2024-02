Fórmula 1: el último auto que tendrá Hamilton antes de irse a Ferrari

En medio de la presentación del nuevo monoplaza que tendrá la escudería de Mercedes, Lewis Hamilton declaró sentirse “emocionado” en la antesala de lo que será su última temporada con la escuadra antes de partir a Ferrari.



Seis de los siete títulos que tiene el británico, fueron conseguidos de la mano de Mercedes entre el 2013 y el 2023, y ahora, Lewis buscará la gloria con los italianos. “Estas dos últimas semanas han sido muy emotivas y es surrealista estar aquí”, resaltó el piloto.

Estéticamente, el vehículo tendrá nuevamente las flechas plateadas en el morro y la cabina, además su principal característica denominada Zero pod, consiste en no tener pontones en los laterales.



“No es solo un cambio de aerodinámica, sino muchos cambios mecánicos para hacer un coche más rápido y predecible para los pilotos. Veremos en Baréin si lo hemos conseguido”, afirmó Toto Wolff, jefe de Mercedes.



Denominado como el W15, Hamilton y George Russell serán los encargados de conducir el monoplaza durante el 2024, en el que esperan volver a la victoria tras no conseguir un triunfo durante el año 2023.



Desde el 21 al 23 de febrero, tendrán lugar los ensayos oficiales de pretemporada, previo al inicio oficial del campeonato mundial, que se dará el 2 de marzo en el Circuito Internacional de Baréin.



Así luce el nuevo monoplaza de la escudería Mercedes para el 2024: